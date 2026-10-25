बेंगलुरु की डॉगनोसिस ने कुत्ते-AI की मदद से कैंसर का पता लगाने वाला तरीका खोजा

बेंगलुरु के एक स्टार्टअप डॉगनोसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कुत्तों की मदद से कैंसर का पता लगाने का एक नया तरीका खोजा है।

यह तरीका केवल आपकी सांस का विश्लेषण करके बीमारी की पहचान कर सकता है। यह परीक्षण सिर और गर्दन, स्तन, फेफड़े और छाती, स्त्री रोग संबंधी, ऊपरी और निचले पाचन तंत्र (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) और जनन मूत्र सहित 7 तरह के कैंसर का पता लगाने का दावा करता है।

इन परीक्षणों की सटीकता लगभग 90 प्रतिशत बताई गई है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में छपे एक ताजा शोध ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कुत्तों की सूंघने की कमाल की शक्ति का इस्तेमाल कर कैंसर को शुरुआत में ही पहचाना जा सकता है।