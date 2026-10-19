CO2 का बढ़ना गेहूं के ग्लूटेन पर डालता है बुरा असर, नए अध्ययन में दी चेतावनी

एक नए अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का स्तर बढने से गेहूं में प्रोटीन की मात्रा पर बुरा असर पड सकता है।

इसका मतलब है कि गेहूं में ग्लूटेन की कमी आ सकती है और कुछ खास एंजाइम इनहिबिटर की मात्रा बढ सकती है। इस बदलाव से ब्रेड और बाकी बेकरी उत्पाद पहले जैसे नहीं बन पाएंगे। साथ ही यह भी हो सकता है कि गेहूं हमारे शरीर के लिए पहले जैसा सेहतमंद न रहे।