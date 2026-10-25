एमजेन की नई दवा के संयोजन से कैंसर के मरीजों की बढ़ी उम्र

नए ट्रायल के नतीजों से पता चला है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी लेने वाले लगभग 10 में से 8 मरीज एक साल बाद भी जीवित थे, जबकि अकेले इम्फिंजी लेने वाले आधे से कुछ ज्यादा मरीज ही जीवित थे।

एमजेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पॉल बर्टन ने कहा है कि यह कठिन कैंसर के इलाज के तरीके को बदल सकता है और बेहतर नतीजों के लिए एक नई उम्मीद जगा सकता है।