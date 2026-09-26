इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने शुरू की 'विकसित टेक 47' पहल

'विकसित टेक 47' में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही भारतीय कंपनियों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, एक खास रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। यह रिपोर्ट 200 से ज्यादा भारतीय तकनीकी कंपनियों का अध्ययन करेगी और बताएगी कि वैश्विक प्रौद्योगिकी चेन में भारत की क्या भूमिका है? आयोजकों को इस साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और यहां 1,500 से ज्यादा तकनीकी यूज केस दिखाए जाएंगे।