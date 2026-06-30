IIT रोपड़, गूगल और सिंजेंटा ने शुरू किया हैकाथॉन 2026, इटली जाने का मौका

21 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

अगर, आप छात्र, डेवलपर, शोधकर्ता या फिर एग्री-टेक को लेकर बेहद उत्साहित हैं तो 21 जुलाई तक आप अन्नम डॉट AI की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

विजेताओं को इटली में सिंजेंटा के शोध केंद्र जाने का मौका मिलेगा। साथ ही अपने प्रोजेक्ट को बनाने में मदद के लिए गूगल क्लाउड क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे।

सभी प्रतिभागियों को उद्योग के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हें व्यावहारिक शोध का अनुभव भी प्राप्त होगा। अन्नम डॉट AI के डॉ. पुस्पेंद्र सिंह का कहना है कि इस पहल का मकसद बदलते मौसम में भारतीय किसानों के लिए नए समाधान ढूंढना है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।