IIT रुड़की शुरू करेगा AI आधारित ऑनलाइन शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक 6 सप्ताह का ऑनलाइन शीतकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

यह प्रोग्राम 14 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए आवेदन eict.iitr.ac.in वेबसाइट पर 30 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं।

इसकी फीस 8,000 रुपये तय की गई है। BCA, BSc, MTech, MCA, ME, BE और BTech के छात्र इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए कोडिंग का कोई पिछला अनुभव होना जरूरी नहीं है।