IIT मद्रास ने विमानों के लिए बनाए आकार बदलने वाले पंख

यह तकनीक प्रकृति से प्रेरित है और इसमें स्मार्ट सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो तुरंत अपना आकार बदल सकती है।

इसे कंप्यूटर सिमुलेशन और विंड टनल में टेस्ट किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसे केवल नए विमानों में ही नहीं, बल्कि पुराने विमानों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खोज से भविष्य में यात्री विमानों से लेकर ड्रोन तक हर तरह की उड़ानों में ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण भी घटेगा।

उनके इस शोध को यूरोपियन जर्नल ऑफ मैकेनिक्स- B/फ्लूइड्स में प्रकाशित किया गया है।