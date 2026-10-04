IIT दिल्ली ने AI हेल्थकेयर कोर्स के लिए मांगे आवेदन

इस प्रोग्राम में आपको AI और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातें प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाएंगी। साथ ही, आप यह भी जानेंगे कि इन तकनीकों का असली क्लिनिकल माहौल में जिम्मेदारी और नैतिक तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जाए?

क्लासें शनिवार शाम और रविवार सुबह देर से होंगी, ताकि आप अपने बाकी कामों के साथ इसे आसानी से मैनेज कर सकें।

अगर, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पूरी जानकारी और आवेदन लिंक के लिए IIT दिल्ली के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज देख सकते हैं।