IIT दिल्ली ने लॉन्च किया AI और रोबोटिक्स के लिए एडवांस्ड सर्टिफिकेट कोर्स

यह कोर्स 14 फरवरी 2027 से शुरू होगा। इसमें IIT दिल्ली के संकाय सदस्य सीधे परस्पर संवादात्मक सत्र के जरिए पढ़ाएंगे। इस कोर्स का आयोजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग कर रहा है। BE/BTech./ME/MTech पास कर चुके छात्र, जिनके पास एक साल का काम का अनुभव है, वे आवेदन कर सकते हैं।

दूसरी तरफ, डिप्लोमा धारकों को 2 साल के संबंधित काम के अनुभव की जरूरत होगी। अच्छे तकनीकी कौशल वाले नए छात्रों को भी आवेदन करने का मौका मिल सकता है। इसकी फीस 2.5 लाख रुपये रखी गई है, जिस पर GST अलग से लगेगा। इस रकम को किस्तों में चुकाने की सुविधा भी मिलेगी।

इस कोर्स में आपको डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और साइबर सुरक्षा जैसी चीजें सीखने को मिलेंगी। यह उन लोगों के लिए खास है, जो भविष्य की फैक्ट्रियों के लिए अपने कौशल को और मजबूत करना चाहते हैं।