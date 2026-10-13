IIT दिल्ली ने UX डिजाइन कोर्स के लिए मांगे आवेदन, जानिए कब से होंगे शुरू
टेक्नोलॉजी
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने अपने लेटेस्ट 'डिजाइन थिंकिंग फॉर यूजर एक्सपीरियंस' सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं।
यह कोर्स उन ग्रेजुएट्स के लिए एकदम सही है, जिनके पास कम से कम एक साल का अनुभव है और जो अपनी डिजिटल उत्पाद डिजाइन कौशल को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
आवेदन 26 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इस कोर्स की कक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होकर 29 मई, 2027 तक चलेंगी।
केवल शनिवार चलेगा यह प्रोग्राम
यह प्रोग्राम केवल शनिवार को चलेगा, जिसमें UX डिजाइन में मानव-केंद्रित अप्रोच और रचनात्मक समस्या-समाधान पर खास फोकस रहेगा।
प्रोफेसर अनीषा शर्मा इस कोर्स का नेतृत्व करेंगी, जिनके पास 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक और आधी क्लासेज में उपस्थिति जरूरी है। इसकी फीस 1.49 लाख रुपये है, साथ में GST भी लगेगा।