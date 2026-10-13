IIT दिल्ली ने UX डिजाइन कोर्स के लिए मांगे आवेदन, जानिए कब से होंगे शुरू

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने अपने लेटेस्ट 'डिजाइन थिंकिंग फॉर यूजर एक्सपीरियंस' सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं।

यह कोर्स उन ग्रेजुएट्स के लिए एकदम सही है, जिनके पास कम से कम एक साल का अनुभव है और जो अपनी डिजिटल उत्पाद डिजाइन कौशल को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आवेदन 26 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इस कोर्स की कक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होकर 29 मई, 2027 तक चलेंगी।