IIT दिल्ली के वीविंग इनोवेशन हैकाथॉन में 100 टीमें चयनित
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर दूसरा 'वीविंग इनोवेशन' हैकाथॉन पूरा कर लिया है।
देशभर से 2,500 से ज्यादा लोगों ने इस हैकाथॉन में हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बाद 100 टीमों को चुन लिया गया है।
ये टीमें करघों के आधुनिकीकरण और हथकरघा उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने जैसी चुनौतियों के लिए तकनीक-आधारित समाधान तैयार करेंगी।
हैकाथॉन के विजेता 4 श्रेणियों में चुने गए
विजेताओं का चुनाव 4 श्रेणियों- बुनकर आजीविका और वित्तीय समावेशन, बाजार पहुंच और डिजिटल एकीकरण, स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव, डिजाइन और संचालन में नवाचार में हुआ।
इन श्रेणियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-सक्षम प्लेटफॉर्म और डिजिटल बाजार पहुंच उपकरणों से लेकर पर्यावरण के अनुकूल रंगाई के तरीके और एडवांस करघा तकनीक तक के समाधान शामिल थे।
IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के छात्रों ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हथकरघा) के रूप में संयुक्त सचिव एम बीना ने परंपरा और नवाचार को मिलाने के महत्व पर जोर दिया, जबकि IIT दिल्ली की दीप्ति गुप्ता ने हथकरघा प्रौद्योगिकी के लिए एक नए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और भारत की हथकरघा विरासत को जिंदा रखा जा सकेगा।