IIT बॉम्बे की अंडरवाटर रोबोटिक्स टीम ने रोबोसब प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन

टीम ने यहीं अपनी जीत का सिलसिला नहीं रोका। उन्होंने मैथवर्क्स सिमुलेशन चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया, वहीं डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया और ग्लोबल ऑटोनॉमी में 5वें पायदान पर रहे।

टीम के मुख्य रोबोट मत्स्य 7 ने एक नए मिनी वर्जन के साथ मिलकर पानी के नीचे के जटिल कामों को और भी तेजी और सटीकता से अंजाम दिया।

इस जीत से उनकी रचनात्मकता, टीम वर्क और दमदार रोबोटिक्स कौशल साफ दिखाई देता है।