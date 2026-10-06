IISc ने CO2 को ईंधन में बदलने का नया तरीका खोजा

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे यह समझा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कैसे उपयोगी ईंधन और रसायनों में बदला जा सकता है?

उन्होंने 9,389 बुनियादी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। इससे उन्होंने यह तरीका खोज निकाला कि हाइड्रोजन और एक कॉपर कैटालिस्ट की मदद से CO2 को मेथनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जैसे पदार्थों में कैसे बदला जा सकता है। इस तरह बेकार CO2 को हमारे काम में लाया जा सकेगा।