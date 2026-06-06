IISc बेंगलुरु ने भविष्य की इंजीनियरिंग के लिए शुरू किया बीटेक प्रोग्राम

छात्र वैकल्पिक विषयों का कर सकेंगे चुनाव

8 सेमेस्टर के इस प्रोग्राम में छात्रों को गणित, भौतिक विज्ञान, मैकेनिक्स और कंप्यूटेशनल साइंसेज की मजबूत नींव बनाने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी भरपूर मौका मिलेगा, जिससे छात्रों का सीखने का अनुभव और भी गहरा होगा।

इसके अलावा, छात्र अपनी रुचि के अनुसार AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे वैकल्पिक विषयों का चुनाव भी कर सकेंगे। छोटे बैच और शिक्षकों का करीबी मार्गदर्शन मिलने से छात्रों को शुरुआत से ही रिसर्च का अच्छा अनुभव मिलेगा, जो उन्हें आगे की पढ़ाई या बेहतर करियर के लिए तैयार करेगा।