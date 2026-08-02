IIM कोझिकोड ने लॉन्च किया खास AI प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोग्राम

इस कोर्स में आपको IIM के प्रोफेसर्स और उद्योग विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टरक्लासेस मिलेंगी। इनमें सिखाया जाएगा कि AI के साथ उत्पादों कैसे डिजाइन करें और AI सिस्टम्स के साथ इंसानों का तालमेल कैसे बिठाएं। इस पर खास ध्यान दिया जाएगा।

आपको कई छोटे-छोटे उत्पादों और एक बड़ा कैपस्टोन प्रोजेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। इसमें आप ChatGPT, फिगमा, उइजार्ड, n8n और मिक्सपैनल जैसे कई जरूरी टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले स्टूडेंट्स को IIM कोझिकोड का आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

आज की दुनिया में ज्यादातर कंपनियां बेहतर इनोवेशन के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं और इसी बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए यह प्रोग्राम तैयार किया गया है।