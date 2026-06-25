बिजली का बिल कम रखना है तो AC इस्तेमाल करते समय करें ये काम
क्या है खबर?
गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल लगभग हर घर की जरूरत बन गया है, लेकिन इसके साथ बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ आसान आदतें अपनाकर AC की बिजली खपत कम की जा सकती है। सही तरीके से AC चलाने, कमरे को ठंडा रखने और समय पर देखभाल करने से बिजली की बचत के साथ बेहतर कूलिंग भी मिलती है। इससे हर महीने आने वाले बिजली बिल का बोझ कम हो सकता है।
#1
कमरे को ठंडा रखने के आसान तरीके अपनाएं
दिन के समय खिड़कियों के पर्दे या ब्लाइंड्स बंद रखें, ताकि धूप सीधे कमरे में न आए। इससे कमरा कम गर्म होगा और AC पर दबाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, टीवी, माइक्रोवेव, ओवन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जरूरत न होने पर बंद रखें। ये भी गर्मी पैदा करते हैं, जिससे कमरे का तापमान बढ़ता है और AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ सकती है।
#2
सही तापमान और इंस्टॉलेशन पर दें ध्यान
बिजली बचाने के लिए AC का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना बेहतर माना जाता है। बहुत कम तापमान पर चलाने से बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा, AC की इनडोर यूनिट पर सीधे धूप नहीं पड़नी चाहिए और आउटडोर यूनिट के आसपास हवा आने-जाने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर संभव हो, तो बाहर की यूनिट को छांव में रखें, जिससे उसकी कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है।
#3
फिल्टर की सफाई और सर्विसिंग जरूरी
AC का फिल्टर समय-समय पर साफ करना बेहद जरूरी है। गंदा फिल्टर हवा के प्रवाह को रोक देता है, जिससे मशीन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। गर्मी शुरू होने से पहले और मौसम खत्म होने के बाद AC की सर्विसिंग भी जरूर करानी चाहिए। नियमित रखरखाव से छोटी खराबियां समय रहते ठीक हो जाती हैं और मशीन लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करती है।
#4
छोटी-छोटी आदतों से होगी बड़ी बचत
अगर कुछ आसान बातों का नियमित रूप से ध्यान रखा जाए, तो AC चलाने के बावजूद बिजली का बिल काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही तापमान चुनना, कमरे में गर्मी कम रखना, समय पर फिल्टर साफ करना और नियमित सर्विसिंग कराना बिजली बचाने के प्रभावी तरीके हैं। ये छोटे बदलाव न केवल बिजली की खपत कम करते हैं, बल्कि AC की कार्यक्षमता और उम्र बढ़ाने में भी मदद करते हैं।