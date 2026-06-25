AC चलाते हुए भी बिजली बिल ऐसे करें कम

बिजली का बिल कम रखना है तो AC इस्तेमाल करते समय करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 am Jun 25, 202610:04 am

क्या है खबर?

गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल लगभग हर घर की जरूरत बन गया है, लेकिन इसके साथ बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ आसान आदतें अपनाकर AC की बिजली खपत कम की जा सकती है। सही तरीके से AC चलाने, कमरे को ठंडा रखने और समय पर देखभाल करने से बिजली की बचत के साथ बेहतर कूलिंग भी मिलती है। इससे हर महीने आने वाले बिजली बिल का बोझ कम हो सकता है।