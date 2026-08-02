वैज्ञानिकों ने अमेजन के जंगल में पेड़ों तले खोजे प्राचीन सभ्यता के निशान

शोधकर्ताओं ने ब्राजील के कई इलाकों में 400 से ज्यादा मिट्टी के कामों का नक्शा तैयार करने के लिए लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया।

पास की एक नदी के नाम पर इस सभ्यता को अक्विरी सभ्यता कहा गया है। इन गांवों में लकड़ी के बने लंबे घर होते थे, सीधी सड़कें थीं और खेतों में मक्का, लौकी और मनिओक जैसी फसलें उगाई जाती थीं। वे फलों और मेवों के जंगलों का भी ध्यान रखते थे।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी लगभग 30,000 मिट्टी के काम खोजे जाने बाकी हो सकते हैं। इस खोज से अमेजन के प्राचीन जीवन के बारे में हमारी समझ में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही, यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीकें हमें इतिहास को एक नए नजरिए से समझने का मौका देती हैं।