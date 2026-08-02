वैज्ञानिकों ने अमेजन के जंगल में पेड़ों तले खोजे प्राचीन सभ्यता के निशान
यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले अमेजन का घना जंगल एक विशाल प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, ऐसा अब सामने आया है।
वैज्ञानिकों ने पेड़ों के नीचे छिपे सैकड़ों ज्यामितीय मिट्टी के काम खोजे हैं, जिनसे पता चलता है कि 100 से 300 ईस्वी के बीच यहां करीब 30 लाख लोग रहते होंगे।
ये मिट्टी के काम सिर्फ रहने के लिए घर नहीं थे, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के बड़े केंद्र थे। यह दिखाता है कि उस समय का समाज कितना सुव्यवस्थित और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ था।
लिडार तकनीक से हुआ सभ्यता का खुलासा
शोधकर्ताओं ने ब्राजील के कई इलाकों में 400 से ज्यादा मिट्टी के कामों का नक्शा तैयार करने के लिए लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया।
पास की एक नदी के नाम पर इस सभ्यता को अक्विरी सभ्यता कहा गया है। इन गांवों में लकड़ी के बने लंबे घर होते थे, सीधी सड़कें थीं और खेतों में मक्का, लौकी और मनिओक जैसी फसलें उगाई जाती थीं। वे फलों और मेवों के जंगलों का भी ध्यान रखते थे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी लगभग 30,000 मिट्टी के काम खोजे जाने बाकी हो सकते हैं। इस खोज से अमेजन के प्राचीन जीवन के बारे में हमारी समझ में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही, यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीकें हमें इतिहास को एक नए नजरिए से समझने का मौका देती हैं।