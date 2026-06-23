चीन में रोबोट मांग रहा बिजली का बिल जमा कराने के लिए मदद, वीडियो वायरल

कई शहरों में दिखने लगे 'रोबोट भिखारी'

यह कोई अकेली घटना नहीं है। बीजिंग, चेंगदू और फुजोऊ जैसे शहरों में भी ऐसे 'रोबोट भिखारी' देखे गए हैं। ये रोबोट आमतौर पर अपने पास एक संदेश फ्लैश करते हैं, जैसे "मेरे पास फोन चार्ज करने के लिए पैसे नहीं हैं।" साथ में दान के लिए QR कोड भी होता है।

एक दिलचस्प बात यह भी है कि यही यूनिट्री G1 मॉडल पहले इक्वाडोर के चिमबोराजो ज्वालामुखी पर चढ़ने के लिए सुर्खियों में आया था।

इससे साफ होता है कि यह सिर्फ मदद मांगने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह रोबोट कई कमाल के काम भी कर सकता है।