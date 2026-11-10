अंटार्कटिक की ठंड में रोबोट क्वेस्टर 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद ढेर

सामने आया कि कड़ाके की ठंड रोबोट के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक खास थर्मल जैकेट पहनने के बावजूद क्वेस्टर की लिथियम-आयन बैटरी इतनी कम तापमान में ठीक से काम नहीं कर पाई।

क्वेस्टर का इतनी जल्दी दौड़ से बाहर हो जाना यह बताता है कि अगर, हम चाहते हैं कि रोबोट मुश्किल जगहों पर भी चल सकें तो बैटरी और थर्मल टेक को और बेहतर बनाना होगा।