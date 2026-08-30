हगिंग फेस सेंधमारी ने खोली AI सुरक्षा की पोल, सेक्यूरॉनिक्स CEO ने दी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रहा है, लेकिन ये बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते। सेक्यूरॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टोबी वेइस ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में हगिंग फेस में हुई एक सेंधमारी ने AI की सुरक्षा से जुड़ी कुछ गंभीर कमियों को उजागर किया है। यह सेंधमारी OpenAI के सुरक्षा जांच के दौरान हुई थी।

उन्होंने कहा है कि कंपनियां AI के बड़े व्यावसायिक फायदों को देखते हुए इसे अपनाने की होड़ में लगी हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है।