हुआवे 2031 तक बिना अमेरिकी मशीनों के बनाएगी चिप

चिप निर्माण के लिए अपनाया नया तरीका

हुआवे ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें सर्किट की कई परतों को एक ही चिप के अंदर एक के ऊपर एक रखा जाता है। इससे चिप्स तेजी से काम करते हैं और ज्यादा कुशल बन जाते हैं।

कंपनी के चिप विभाग की प्रमुख हे टिंगबो ने इस तकनीक के बारे में कहा है, "हमारा समाधान व्यावहारिक और किफायती है।"

हुआवे इस नए तरीके से पहले ही 381 तरह के चिप्स बना चुका है।

साथ ही, कंपनी ने बताया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके चिप्स बना रही है। हालांकि, इस तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ओवरहीटिंग जैसी चुनौतियों से निपटना होगा।