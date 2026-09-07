ऐपल से पहले हुआवे-शाओमी ला रहीं अपने फोल्डेबल फोन

हुआवे का मेट XT 2 अपने ट्राइफोल्ड डिजाइन और लॉजिकफोल्डिंग चिप डिजाइन सोच के कारण खास है, वहीं शाओमी का 18 फोल्ड एक पासपोर्ट स्टाइल लुक के साथ आएगा।

इसमें कंपनी ने एक्सरिंग O3 प्रोसेसर जैसी अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इन नए फोनों के आने से बाजार में मुकाबला और बढ़ने वाला है, खासकर तब जब ऐपल भी जल्द ही इस सेगमेंट में कदम रखने वाली है। उम्मीद है कि आईफोन निर्माता के फोल्डेबल डिवाइस की कीमत 2,000 डॉलर (1.9 लाख रुपये) से ज्यादा होगी।