ऐपल से पहले हुआवे-शाओमी ला रहीं अपने फोल्डेबल फोन
हुआवे और शाओमी अपनी नई फोल्डेबल फोन 7 सितंबर को बाजार में उतारने जा रहे हैं। ये लॉन्च ऐसे समय पर हो रहा है, जब ऐपल भी अपना फोल्डेबल डिवाइस पेश करने वाली है।
इस साल दुनियाभर में स्मार्टफोन की बिक्री में करीब 14 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है। ऐसे में चीनी कंपनियां अब सस्ते मॉडल्स की बजाय महंगे फोल्डेबल फोन पर ध्यान दे रही हैं, ताकि वे अपने उत्पादों की औसत कीमत बढ़ा सकें।
फोल्डेबल फोन बाजार में बढ़ेगा मुकाबला
हुआवे का मेट XT 2 अपने ट्राइफोल्ड डिजाइन और लॉजिकफोल्डिंग चिप डिजाइन सोच के कारण खास है, वहीं शाओमी का 18 फोल्ड एक पासपोर्ट स्टाइल लुक के साथ आएगा।
इसमें कंपनी ने एक्सरिंग O3 प्रोसेसर जैसी अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इन नए फोनों के आने से बाजार में मुकाबला और बढ़ने वाला है, खासकर तब जब ऐपल भी जल्द ही इस सेगमेंट में कदम रखने वाली है। उम्मीद है कि आईफोन निर्माता के फोल्डेबल डिवाइस की कीमत 2,000 डॉलर (1.9 लाख रुपये) से ज्यादा होगी।