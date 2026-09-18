भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है ऐपल पे

भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है ऐपल पे, एक्सिस बैंक से साझेदारी करेगी कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:16 pm Sep 18, 202601:16 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल अगले महीने भारत में अपनी पेमेंट सर्विस ऐपल पे लॉन्च कर सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ होने की संभावना है। इससे आईफोन यूजर्स को बिना अलग पेमेंट ऐप खोले टैप-एंड-पे सुविधा मिल सकेगी। भारत उन बड़े देशों में शामिल है, जहां अभी ऐपल पे उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कंपनी और संबंधित बैंकों ने इस संभावित लॉन्च पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।