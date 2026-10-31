HP ने लॉन्च किया ओमनीबुक 5 AI PC, बैटरी देती है 42 घंटे तक वीडियो प्लेबैक

यह इंटेल के कोर 5 सीरीज 3 फैमिली के इंटेल कोर 5 320 प्रोसेसर से लैस है। अपनी जरूरतों के हिसाब से आप इसमें 8GB या 16GB रैम का विकल्प चुन सकते हैं। इसकी बैटरी 42 घंटे तक का लोकल वीडियो प्लेबैक देने का वादा करती है। साथ ही, इसे आसानी से साथ ले जाने के लिए एक कॉम्पैक्ट चार्जर भी मिलता है।

इसकी स्क्रीन को 180-डिग्री तक फ्लैट खोला जा सकता है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करते समय बहुत बढ़िया सुविधा है। इसकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है और यह अभी से उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन या अपने नजदीकी किसी भी लैपटॉप स्टोर से बुक कर सकते हैं।