नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेज सकते हैं अपना नाम, जानिए कैसे

अंतरिक्ष एजेंसी नासा जल्द ही अपने आर्टेमिस-2 चंद्र मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। नासा ने दुनियाभर के लोगों को इस ऐतिहासिक सफर में प्रतीकात्मक रूप से शामिल होने का अनूठा मौका दिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना नाम ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा की यात्रा पर भेज सकता है। यह मिशन अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होगा और लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर घूमकर वापस लौटेगा।

तरीका आवेदन करने का आसान तरीका इस रोमांचक अभियान में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इच्छुक लोग नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। अंग्रेजी में पंजीकरण के लिए लिंक https://go.nasa.gov/artemisnames और स्पेनिश के लिए https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis है। नाम दर्ज करते ही डिजिटल बोर्डिंग पास तुरंत मिल जाएगा। परिवार चाहें तो बच्चों, दोस्तों या पालतू जानवरों का नाम भी भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2026 तय की गई है।

मिशन मिशन से जुड़ी खास जानकारी नासा ने बताया कि सभी पंजीकृत नामों को एक विशेष मेमोरी कार्ड में संग्रहित कर ओरियन अंतरिक्ष यान में रखा जाएगा। पंजीकरण करने वालों को डिजिटल बोर्डिंग पास स्मृति चिन्ह के तौर पर मिलेगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। यह पहल लोगों को अंतरिक्ष शोध का हिस्सा महसूस कराने और चंद्रमा पर मानव की वापसी की यात्रा के प्रति उत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। हर उम्र और देश के लोग इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं।