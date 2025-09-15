जेमिनी AI का साड़ी ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल

जेमिनी AI का साड़ी ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल, अपनी तस्वीरों को कैसे रखें सुरक्षित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:30 pm Sep 15, 202502:30 pm

क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी से लोग साड़ी स्टाइल जैसे AI फोटो एडिट का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह टूल सेल्फी को खिलौने जैसी 3D मूर्तियों और विंटेज साड़ी पोर्ट्रेट में बदल देता है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग अपनी तस्वीरों को पुराने जमाने के फिल्मी लुक में एडिट कर रहे हैं। हालांकि, इसके साथ तस्वीरों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है।