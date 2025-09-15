LOADING...
जेमिनी AI का साड़ी ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल, अपनी तस्वीरों को कैसे रखें सुरक्षित?
Sep 15, 2025
क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी से लोग साड़ी स्टाइल जैसे AI फोटो एडिट का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह टूल सेल्फी को खिलौने जैसी 3D मूर्तियों और विंटेज साड़ी पोर्ट्रेट में बदल देता है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग अपनी तस्वीरों को पुराने जमाने के फिल्मी लुक में एडिट कर रहे हैं। हालांकि, इसके साथ तस्वीरों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है।

सुरक्षा

सुरक्षा और वॉटरमार्किंग की जानकारी 

गूगल का कहना है कि जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल से बनी हर तस्वीर में अदृश्य डिजिटल वॉटरमार्क और मेटाडेटा टैग होते हैं, जिससे पता चलता है कि तस्वीर AI से बनी है। हालांकि, आम यूजर्स के लिए इस वॉटरमार्क की जांच आसान नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ वॉटरमार्किंग से नकली तस्वीरों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें हटाया या बदला जा सकता है। इसलिए केवल इस तकनीक पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता।

तरीका

तस्वीरें सुरक्षित रखने के उपाय

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निजी या संवेदनशील तस्वीरें अपलोड करने से बचें और फोटो का मेटाडाटा जैसे लोकेशन और डिवाइस विवरण हटा दें। गोपनीयता सेटिंग्स को मजबूत करें और अपनी मूल तस्वीरों की कॉपी सुरक्षित रखें। इसके अलावा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें डालने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें, ताकि समझ सकें कि आपके फोटो का AI प्रशिक्षण या अन्य उपयोग के लिए अधिकार किसके पास रहेंगे।