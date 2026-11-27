ChatGPT में चैट और वर्क टैब मर्ज किया जा रहा है

ChatGPT में चैट और वर्क टैब मर्ज होने से यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:23 pm Nov 27, 202612:23 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT में चैट और वर्क टैब को मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के प्रोडक्ट लीड थिबॉल्ट सोटियाक्स ने बताया कि 24 नवंबर से यह सुविधा प्रो प्लान इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स को मिलनी शुरू हुई है। कंपनी दिसंबर में इसे बड़े स्तर पर जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही यूजर्स के लिए इस्तेमाल की साझा सीमा भी बढ़ाई जाएगी, ताकि वे नए इंटरफेस का ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।