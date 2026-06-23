आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है

गूगल जेमिनी में सेव डाटा को कैसे देखें और डिलीट करें? जानिए आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jun 23, 202609:53 am

क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसका उपयोग सवाल पूछने, जानकारी खोजने और कई रोजमर्रा के कामों के लिए कर रहे हैं। बेहतर अनुभव देने के लिए जेमिनी यूजर्स की बातचीत और कुछ गतिविधियों से जुड़ी जानकारी अपने सिस्टम में सुरक्षित रखता है। ऐसे में कई यूजर्स यह जानना चाहते हैं कि उनकी कौन-सी जानकारी सेव हो रही है, उसे कैसे देखा जा सकता है और उसे डिलीट कैसे करें।