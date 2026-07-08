यह फीचर धुंधली तस्वीरों को पहले से ज्यादा साफ और बेहतर बनाने में मदद करता है

गूगल फोटो में फोटो अनब्लर फीचर का कैसे करें उपयोग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:52 am Jul 08, 202609:52 am

क्या है खबर?

धुंधली तस्वीरें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की सबसे आम समस्याओं में से एक हैं। कई बार हाथ हिलने, फोकस बिगड़ने या कम रोशनी की वजह से अच्छी तस्वीर भी खराब हो जाती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए गूगल ने गूगल फोटो में फोटो अनब्लर नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर दिया है। यह फीचर धुंधली तस्वीरों को पहले से ज्यादा साफ और बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे पुरानी यादें भी नई जैसी दिख सकती हैं।