शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम बदलवाने का तरीका पता होने से काम आसान हो जाता है

शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर कैसे बदलें अपना नाम?

क्या है खबर?

भारत में शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर अपना नाम बदलवाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है। चाहे शादी के कारण नाम बदलना हो, अपनी पसंद से नाम बदलना हो या कोई और वजह हो, इस प्रक्रिया में आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। आपको इस प्रक्रिया के सभी कदम पहले से पता हों तो यह काम आपके लिए आसान और कम परेशान करने वाला बन जाता है। आइए जानते हैं ऐसे तरीके, जो यह काम आसान बनाते हैं।