ChatGPT पर अपनी सेल्फी को सांता मैसेज में कैसे बदलें?
क्या है खबर?
OpenAI ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT में एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को क्रिसमस के मौके पर एक पर्सनलाइज्ड और मजेदार सरप्राइज मिल सकता है। यह फीचर सीमित समय के लिए उपलब्ध है और इसका मकसद त्योहारों के दौरान यूजर्स को एक अलग डिजिटल अनुभव देना है। इस नए अपडेट के बाद ChatGPT सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विजुअल एक्सपीरियंस भी देने लगा है।
तरीका
क्रिसमस हिंट और सेल्फी कैसे दें?
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सबसे पहले अपने फोन में ChatGPT ऐप खोलनी होगी और एक नई चैट शुरू करनी होगी। इसके बाद मैसेज में क्रिसमस का जिक्र या गिफ्ट इमोजी भेजना होगा और अगर फीचर एक्टिव हुआ, तो ChatGPT खुद अगला स्टेप बताएगा। इसके बाद यूजर से एक साफ और साधारण सेल्फी अपलोड करने को कहा जाएगा, ताकि वीडियो को पर्सनल टच दिया जा सके।
अन्य
वीडियो तैयार होने के बाद क्या मिलेगा?
सेल्फी अपलोड करने के बाद ChatGPT कुछ पलों में इमेज को प्रोसेस करता है। इसके बाद यूजर को एक पर्सनलाइज्ड सांता थीम वाला वीडियो दिखाया जाता है। इस वीडियो में सांता सीधे यूजर से बात करता है और साल से जुड़ी हल्की-फुल्की बातें करता है। यूजर इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। यह फीचर सिर्फ मनोरंजन के लिए है और त्योहारों तक सीमित रहता है।