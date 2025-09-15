गूगल जेमिनी का उपयोग करके अपनी सेल्फी को 4K HD रेट्रो AI पोर्ट्रेट में कैसे बदलें? 

गूगल जेमिनी सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड बन गया है, जहां लोग अपनी सेल्फी को 4K रेट्रो पोर्ट्रेट में बदल रहे हैं। पहले साड़ियों और 3D मूर्तियों का चलन था, लेकिन अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल से फोटो को रेट्रो स्टाइल में सजाना आसान हो गया है। यह फीचर आपकी साधारण तस्वीर को एक शानदार और पुराने समय की कलात्मक झलक वाले चित्र में बदल देता है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर खूब साझा कर रहे हैं।

#1 लॉगिन और अपलोड सबसे पहले अपने फोन या डेस्कटॉप पर गूगल अकाउंट से गूगल जेमिनी में आसानी से लॉगिन करें। चाहें तो गूगल AI स्टूडियो का भी आराम से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपनी साफ और बिल्कुल स्पष्ट सेल्फी अपलोड करें। ध्यान रखें कि चेहरा पूरा और साफ दिखे, ताकि AI हर विवरण ठीक से समझ सके। फोटो अच्छी रोशनी और सही एंगल में ली जाए, जिससे अंतिम 4K रेट्रो पोर्ट्रेट का नतीजा और भी सुंदर, साफ और असली जैसा लगे।

#2 ध्यान से लिखें प्रॉम्प्ट फोटो अपलोड करने के बाद एक साफ और लंबा प्रॉम्प्ट लिखें, जिसमें पोर्ट्रेट की शैली, कपड़े, बैकग्राउंड, रंग और माहौल का साफ-साफ जिक्र हो। प्रॉम्प्ट में जितना ज्यादा और सही विवरण देंगे, उतना ही असली जैसा 4K रेट्रो पोर्ट्रेट बनेगा। उदाहरण के लिए, कपड़ों का रंग, चेहरे का भाव, रोशनी, बैकग्राउंड और चाही गई फोटो का मूड जरूर लिखें। इससे AI को आपकी पसंद समझने में आसानी होगी और तस्वीर और भी सुंदर, खास और अलग दिखेगी।