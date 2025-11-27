व्हाट्सऐप में ऑटो मीडिया डाउनलोड कैसे बंद करें?

कई बार हमारे फोन का स्टोरेज व्हाट्सऐप के फोटो और वीडियो से भर जाता है, जबकि हम उन्हें रखना भी नहीं चाहते। डिफॉल्ट सेटिंग में व्हाट्सऐप हर मीडिया को अपने आप डाउनलोड कर गैलरी में सेव कर देता है, जिससे स्टोरेज जल्दी भर जाता है। लोग बार-बार फालतू फोटो-वीडियो डिलीट करते रहते हैं, पर कुछ दिनों में फोन फिर भर जाता है। इस समस्या का आसान तरीका है ऑटो-डाउनलोड बंद करना।

#1 सभी चैट का ऑटो-डाउनलोड कैसे बंद करें? अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सऐप किसी भी चैट की फोटो या वीडियो अपने आप आपकी गैलरी में सेव न करे, तो सेटिंग बदलना बहुत आसान है। व्हाट्सऐप खोलें, ऊपर '3 डॉट' पर टैप करें, 'सेटिंग्स' में जाएं। अब 'चैट्स' सेक्शन में जाकर 'मीडिया विजिबिलिटी' को बंद कर दें। इसके बाद नए डाउनलोड होने वाले फोटो और वीडियो फोन की मेन गैलरी में दिखाई नहीं देंगे और आपका स्टोरेज तेजी से नहीं भरेगा।

#2 खास ग्रुप या चैट के लिए मीडिया सेविंग रोकने का तरीका कई बार कुछ खास ग्रुप या चैट ही सबसे ज्यादा फोटो और वीडियो भेजते हैं, जिससे स्टोरेज भरता है। इसके लिए व्हाट्सऐप में हर चैट की अलग सेटिंग भी मौजूद है। जिस चैट को रोकना चाहते हैं, उसे खोलें और ऊपर नाम पर टैप करें। अब 'मीडिया विजिबिलिटी' पर जाएं और 'नहीं' चुनें। इससे उस चैट की फोटो-वीडियो गैलरी में सेव नहीं होंगी, जबकि बाकी चैट की मीडिया पहले की तरह सेव होती रहेगी।