उबलते समुद्रों वाले बर्फीले चंद्रमा पर हो सकता है जीवन- अध्ययन
क्या है खबर?
चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर जीवन की तलाश लंबे समय से जारी है। नासा और ISRO जैसी एजेंसियां लगातार मिशन भेजकर नई जानकारी जुटा रही हैं। इसी बीच एक नई अध्ययन सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बर्फीले चांदों की सतह के नीचे ऐसे समुद्र मौजूद हो सकते हैं, जहां पतली बर्फीली परत की वजह से पानी उबल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गहराई में जीवन बचा रह सकता है।
तथ्य
अध्ययन में क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए?
रिसर्च के अनुसार एन्सेलाडस, मिमास और मिरांडा जैसे छोटे बर्फीले चांदों में पतली बर्फ के नीचे बड़े समुद्र मौजूद हैं। कम प्रेशर और कम तापमान की वजह से इन चांदों पर पानी ट्रिपल पॉइंट तक पहुंचकर उबलने लगता है, यानी एक साथ पानी, बर्फ और भाप बन सकते हैं। हालांकि, यह उबलना सिर्फ सतह के करीब होता है और नीचे गहरे हिस्से स्थिर रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां मौजूद जीवन जैसी संभावनाएं प्रभावित नहीं होंगी।
भविष्य
रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है और आगे क्या होगा?
यह अध्ययन वैज्ञानिकों की रहने योग्य वातावरण को लेकर पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। बर्फीले चांद पहले सोचे गए से ज्यादा सक्रिय और जियोलॉजिकली डायनामिक हो सकते हैं। उबलते समुद्र जीवन के लिए आवश्यक केमिकल प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं। आने वाले मिशन एन्सेलाडस और यूरोपा जैसे चांदों पर बर्फ की मोटाई और समुद्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इन चांदों की गहराई में जीवन मौजूद है या नहीं, इसका पता भविष्य के निरीक्षणों से चल सकेगा।