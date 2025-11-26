उबलते समुद्रों वाले बर्फीले चंद्रमा पर हो सकता है जीवन- अध्ययन

उबलते समुद्रों वाले बर्फीले चंद्रमा पर हो सकता है जीवन (प्रतीकात्मक तस्वीर: नासा)

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Nov 26, 202506:16 pm

चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर जीवन की तलाश लंबे समय से जारी है। नासा और ISRO जैसी एजेंसियां लगातार मिशन भेजकर नई जानकारी जुटा रही हैं। इसी बीच एक नई अध्ययन सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बर्फीले चांदों की सतह के नीचे ऐसे समुद्र मौजूद हो सकते हैं, जहां पतली बर्फीली परत की वजह से पानी उबल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गहराई में जीवन बचा रह सकता है।