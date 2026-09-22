गूगल मैप की लोकेशन हिस्ट्री बंद कर सकते हैं

गूगल मैप की लोकेशन हिस्ट्री कैसे बंद और डिलीट करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:15 am Sep 22, 202609:15 am

क्या है खबर?

गूगल मैप आपकी यात्रा और उन जगहों का रिकॉर्ड रख सकता है, जहां आप जाते हैं। यह जानकारी बाद में किसी पुराने रेस्टोरेंट, दुकान या दूसरी जगह को याद करने में काम आ सकती है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी लोकेशन का लगातार रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं होता। गूगल की टाइमलाइन सुविधा को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, पुराना रिकॉर्ड हटाने या कुछ समय बाद अपने आप डिलीट करने का विकल्प भी मिलता है।