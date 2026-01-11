नया आईफोन, आईपैड और वॉच नकली तो नहीं? जानिए कैसे लगाएं पता 

ऑनलाइन मार्केटप्लेस या किसी अनधिकृत विक्रेता से ऐपल ब्रांड के उत्पाद खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। नकली डिवाइस पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय हो गए हैं, जो अक्सर पैकेजिंग, डिजाइन और यहां तक ​​कि सीरियल नंबर की भी नकल करते हैं। कंपनी के उत्पादों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के कई विश्वसनीय तरीके मौजूद हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 तरीके, जिससे आप आईफोन , आईपैड, एयरपॉड्स, ऐपल वाॅच या अन्य एक्सेसरीज के असली-नकली होने का पता लगा सकते हैं।

#1 सीरियल नंबर की जांच करें ऐपल उत्पादों के लिए सीरियल नंबर एक सामान्य शुरुआती जांच बिंदु है। आप इसे डिवाइस की 'सेटिंग्स' में जाकर 'जनरल' विकल्प में या उत्पाद बॉक्स पर देख सकते हैं। कंपनी के आधिकारिक कवरेज पेज पर यह सीरियल नंबर दर्ज करें। असली उत्पाद में मॉडल नाम, वारंटी और खरीद विवरण दिखाई देगा। अमान्य सीरियल नंबर नकली उत्पाद का संकेत देता है। कुछ नकली उत्पाद पर असली नंबरों का दोबारा उपयोग किया जाता है, इसलिए यह जांच का एकमात्र चरण नहीं है।

#2 सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली देखें नकली आईफोन और आईपैड की पहचान के लिए ऐप स्टोर खोलें और यूट्यूब या व्हाट्सऐप खोजने का प्रयास करें। अगर, डिवाइस आपको गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करता है या कोई वेब-आधारित स्टोर खोलता है तो यह नकली है। असली केवल ऐप स्टोर को ही सपोर्ट करते हैं। डिवाइस को मैक या विंडोज PC से कनेक्ट करने पर फाइंडर या आईट्यूंस इसे पहचान नहीं पाता है या डिवाइस को 'ट्रस्ट' करने के लिए नहीं कहता है तो यह नकली है।

#3 पेयरिंग और फाइंड माई ऐप करें एयरपॉड्स की पहचान एयरपॉड्स ऐपल के सबसे ज्यादा नकली बिकने वाले उत्पादों में से एक हैं। एक अनलॉक किए हुए आईफाेन के पास एयरपॉड्स का केस खोलें। असली पॉड्स बैटरी लेवल दिखाने वाला एक स्मूथ एनिमेशन ट्रिगर करते हैं। नकली को अक्सर मैनुअल ब्लूटूथ पेयरिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा, असली को फाइंड माई ऐप में जोड़ा जा सकता है। अगर, वे डिवाइस या आइटम के रूप में दिखाई नहीं देते हैं तो यह एक बड़ा संदेह का विषय है।

#4 चार्जर और केबल की जांच नकली चार्जर और केबल न केवल अविश्वसनीय होते हैं, बल्कि असुरक्षित भी होते हैं। असली ऐपल केबल्स पर कनेक्टर के पास 'डिजाइन बाय ऐपल इन केलिफोर्निया' लिखा होता है। साथ ही असेंबली स्थान और 12 अंकों का सीरियल नंबर भी छपा होता है। ऐपल के लाइटनिंग केबलों में चिकने, गोल और सिंगल-पीस कॉन्टैक्ट होते हैं। खुरदुरे, असमान या मल्टी-पीस कॉन्टैक्ट आमतौर पर नकली एक्सेसरीज की पहचान होते हैं। थर्ड-पार्टी उत्पादों के लिए हमेशा आधिकारिक MFi सर्टिफिकेशन की जांच करें।