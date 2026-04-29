विंडोज में कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे सेट करें?

विंडोज में कीबोर्ड शॉर्टकट सेट करने से रोजाना के काम काफी तेज और आसान हो जाते हैं। इससे यूजर्स बिना बार-बार मेनू खोलने के सीधे एप्लिकेशन और फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार खुद भी शॉर्टकट बना सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और काम करने का तरीका ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक बन जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

शॉर्टकट बनाना शॉर्टकट प्रॉपर्टीज का उपयोग किसी भी प्रोग्राम के लिए शॉर्टकट बनाने के लिए पहले उसके आइकन को डेस्कटॉप या स्टार्ट मेनू में ढूंढें। इसके बाद उस पर दायां क्लिक करें और प्रॉपर्टीज विकल्प चुनें। फिर शॉर्टकट टैब में जाकर शॉर्टकट की बॉक्स पर क्लिक करें। यहां आप Ctrl, Alt या किसी भी अक्षर को दबाकर अपनी पसंद का की कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, जिससे उस ऐप को जल्दी खोलना आसान हो जाता है।

सिस्टम सेटिंग्स विंडोज के इनबिल्ट फीचर का उपयोग विंडोज में कुछ इनबिल्ट फीचर भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप कीबोर्ड सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर ईज ऑफ एक्सेस और फिर कीबोर्ड सेक्शन में जाएं। यहां स्टिक्की कीज और फिल्टर कीज जैसे विकल्प मिलते हैं। ये फीचर कीबोर्ड के काम करने के तरीके को बदलते हैं और शॉर्टकट इस्तेमाल को आसान बनाते हैं, जिससे बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के भी काम किया जा सकता है।

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बाहरी टूल थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर समाधान अगर आपको और ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप थर्ड-पार्टी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोहॉटकी जैसे सॉफ्टवेयर आपको आसान कमांड से जटिल काम करने की सुविधा देते हैं। इन टूल्स की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार खास शॉर्टकट बना सकते हैं। हालांकि, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा समय और अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन एक बार सीखने पर ये काफी उपयोगी साबित होते हैं।

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