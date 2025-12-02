व्हाट्सऐप में किसी मैसेज के लिए रिमाइंडर कैसे सेट करें?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई खास फीचर्स देती है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में आईफोन यूजर्स के लिए नया मैसेज रिमाइंडर फीचर लॉन्च किया है। इससे यूजर किसी भी मैसेज पर सीधे समय आधारित रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिससे जरूरी मैसेज याद रखना आसान हो जाएगा। यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो कई चैट संभालते हैं या काम से जुड़े मैसेज मिस नहीं करना चाहते।
तरीका
व्हाट्सऐप में मैसेज रिमाइंडर सेट करने का आसान तरीका
रिमाइंडर लगाने के लिए व्हाट्सऐप खोलें और उस चैट में जाएं जिसमें जरूरी मैसेज है। मैसेज को देर तक दबाने पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से 'मोर' पर टैप करना होगा। इसके बाद 'रिमाइं मी' पर क्लिक करें। अब आप 2 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे या किसी खास समय पर कस्टम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर सेट होने के बाद मैसेज पर बेल का छोटा आइकन दिखाई देगा।
हटाएं
नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और रिमाइंडर कैसे हटाएं?
रिमाइंडर पूरा होने पर व्हाट्सऐप आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जिसमें मैसेज की जानकारी और चैट का नाम भी दिख सकता है। अगर रिमाइंडर सेट करने के बाद यूजर रिमाइंडर हटाना चाहते हैं, तो 'बेल आइकन' वाले मैसेज को दबाकर 'मोर' पर टैप करें और 'कैंसिल रिमाइंडर' चुनें, जिससे रिमाइंडर तुरंत ही हट जाता है। यह फीचर जरूरी मैसेज पर समय पर फॉलो-अप करने में काफी मदद करता है और काम को व्यवस्थित रखता है।