यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो कई चैट संभालते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप में किसी मैसेज के लिए रिमाइंडर कैसे सेट करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:55 am Dec 02, 202509:55 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई खास फीचर्स देती है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में आईफोन यूजर्स के लिए नया मैसेज रिमाइंडर फीचर लॉन्च किया है। इससे यूजर किसी भी मैसेज पर सीधे समय आधारित रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिससे जरूरी मैसेज याद रखना आसान हो जाएगा। यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो कई चैट संभालते हैं या काम से जुड़े मैसेज मिस नहीं करना चाहते।