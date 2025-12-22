व्हाट्सऐप में मिस्ड कॉल के लिए वॉयस या वीडियो नोट कैसे भेजें?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने मॉडर्न वॉइसमेल की तरह यूजर्स के लिए मिस्ड कॉल मैसेज नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। छुट्टियों या व्यस्त समय में जब कॉल रिसीव नहीं हो पाती, तब यह फीचर मददगार बनता है। अब कॉल मिस होने पर यूजर तुरंत वॉइस या वीडियो नोट छोड़ सकते हैं। इससे सामने वाले को बाद में मैसेज सुनने या देखने में आसानी होगी और बार-बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तरीका
मिस्ड कॉल मैसेज कैसे रिकॉर्ड करें?
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना जरूरी है। इसके बाद सामान्य तरीके से वॉइस या वीडियो कॉल करें। अगर सामने वाला कॉल नहीं उठाता, तो मिस्ड कॉल स्क्रीन दिखाई देगी। यहीं पर वॉइस नोट या वीडियो नोट छोड़ने का विकल्प मिलेगा, जिससे बिना चैट खोले तुरंत मैसेज रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह सुविधा तेज, आसान और रोजमर्रा की बातचीत के लिए उपयोगी है।
फायदा
यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा?
रिकॉर्ड किया गया नोट अपने आप मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन के साथ भेज दिया जाता है। रिसीवर इसे बाद में सामान्य वॉइस या वीडियो मैसेज की तरह देख और सुन सकता है। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तुरंत जवाब नहीं दे पाते। व्हाट्सऐप का यह नया कदम बातचीत को ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में माना जा रहा है, जिससे यूजर अनुभव बेहतर होता है।