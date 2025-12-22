व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए मिस्ड कॉल मैसेज नाम का नया फीचर लॉन्च किया है

व्हाट्सऐप में मिस्ड कॉल के लिए वॉयस या वीडियो नोट कैसे भेजें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:05 am Dec 22, 202509:05 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने मॉडर्न वॉइसमेल की तरह यूजर्स के लिए मिस्ड कॉल मैसेज नाम का नया फीचर लॉन्च किया है। छुट्टियों या व्यस्त समय में जब कॉल रिसीव नहीं हो पाती, तब यह फीचर मददगार बनता है। अब कॉल मिस होने पर यूजर तुरंत वॉइस या वीडियो नोट छोड़ सकते हैं। इससे सामने वाले को बाद में मैसेज सुनने या देखने में आसानी होगी और बार-बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।