समय में ईमेल भेजने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है

जीमेल में ईमेल शेड्यूल, एडिट और कैंसल कैसे करें? यहां जानें तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Jun 23, 202609:48 am

क्या है खबर?

आज के समय में ईमेल भेजने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग अलग-अलग टाइम जोन में काम करते हैं या चाहते हैं कि उनका जरूरी ईमेल सुबह सबसे पहले पढ़ा जाए। ऐसे में जीमेल का बिल्ट-इन शेड्यूल फीचर काफी काम आता है। इसकी मदद से यूजर पहले से ईमेल लिखकर तय समय पर अपने आप भेजने के लिए सेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी अलग ऐप या पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती।