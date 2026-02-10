यूट्यूब पर वीडियो प्लेलिस्ट कैसे सेव करें?

यूट्यूब पर वीडियो देखने के साथ-साथ उन्हें व्यवस्थित रखना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्लेलिस्ट और लाइब्रेरी का विकल्प दिया जाता है। आप अपनी बनाई हुई प्लेलिस्ट, किसी और क्रिएटर की प्लेलिस्ट और बाद में देखने के लिए सेव किए गए वीडियो अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं। इससे पसंदीदा कंटेंट एक जगह मिल जाता है और बार-बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ने पर आप इनकी प्राइवेसी भी बदल सकते हैं।

#1 वीडियो देखते समय प्लेलिस्ट कैसे सेव करें? अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं जो किसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो उसे आसानी से सेव किया जा सकता है। वीडियो के दाईं ओर दिखाई देने वाले प्लेलिस्ट विकल्प पर क्लिक करें। वहां 'सेव प्लेलिस्ट' या प्लस (+) आइकन दिखेगा। उस पर टैप करते ही प्लेलिस्ट आपकी लाइब्रेरी में जुड़ जाएगी। इसके बाद आप जब चाहें लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को फिर से देख सकते हैं।

#2 दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट लाइब्रेरी में जोड़ने का तरीका किसी दूसरे चैनल की बनाई हुई प्लेलिस्ट भी आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। इसके लिए पहले उस प्लेलिस्ट को खोलें, जिसे आप बाद में देखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट पेज पर 'सेव' या 'लाइब्रेरी में सेव करें' का बटन मिलेगा। अब उस पर क्लिक करते ही प्लेलिस्ट आपकी लाइब्रेरी में जुड़ जाएगी और आप बिना दोबारा सर्च किए आसानी से सीधे उस तक पहुंच सकेंगे।

