बैकअप के बिना व्हाट्सऐप चैट हो गई डिलीट, इन तरीकों से करें रिकवर 

कई बार जब आप व्हाट्सऐप पर गलती से कोई उपयोगी मैसेज डिलीट कर देते हैं, तो बैकअप से आप उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें फ्री स्टोरेज काफी कम होता है। इस कारण कई यूजर बैकअप बंद करके रखते हैं। ऐसे में चैट रिकवर करना परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं, जिससे आप डिलिट चैट वापस पा सकते हैं।

#1 डाटाबेस फोल्डर में मिल सकती है डिलीट चैट अपने फोन का फाइल मैनेजर खोलें और व्हाट्सऐप नाम का फोल्डर सर्च करें। इसके अंदर डाटाबेस फोल्डर में जाएं। अगर, आपको हाल की तारीखों में सेव गई फाइल्स दिखाई देती हैं तो ये स्थानीय चैट रिकॉर्ड हैं। बैकअप बंद होने पर भी यह फोल्डर कभी-कभी डाटा स्टोर करता है। यह आईफोन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वे ऐसे सिस्टम फोल्डर्स तक सीधी पहुंच की अनुमति नहीं देते हैं। यह तरीका एंड्राॅयड फोन में काम करता है।

#2 अनइंस्टॉल कर फिर करें इंस्टॉल आपके फोन में लोकल फाइलें मौजूद हैं तो ऐप डाटा डिलीट किए बिना व्हाट्सऐप को सावधानी से अनइंस्टॉल करें और फिर इसे दोबारा इंस्टॉल करें। जब आप अपना नंबर दोबारा वेरिफाई करेंगे तो ऐप लोकल फाइल्स का पता लगाकर उन्हें रीस्टोर करने की कोशिश कर सकता है। यह तरीका तभी काम करेगा, जब डिलीट करने से पहले लोकल डाटाबेस फाइल्स सेव की गई हों और अभी भी फोन में मौजूद हों।

#3 टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा बैकअप अगर, आपने हाल ही में किसी के साथ व्हाटसऐप पर चैट शेयर की है, तो उनसे कहें कि वे चैट को आपको वापस भेज दें। भले ही बैकअप बंद हो प्लेटफॉर्म चैट को टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है। इससे ऐप के अंदर पूरी तरह से रीस्टोर नहीं होगा, लेकिन कम से कम चैट का कंटेंट तो रिकवर हो जाएगा। डिलीट की गई जरूरी बातचीत को सेव करने का यह सबसे आसान तरीका है।

