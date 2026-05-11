विंडोज में डिलीट की गई फाइल्स को वापस कैसे लाएं?

कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते समय कई बार जरूरी फाइल गलती से डिलीट हो जाती है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन विंडोज में कुछ आसान फीचर मौजूद हैं जो फाइल वापस लाने में मदद कर सकते हैं। इन फीचर्स का सही इस्तेमाल करने पर पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और जरूरी डाटा दोबारा मिल सकते हैं। खास बात यह है कि इन तरीकों के लिए किसी बड़ी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती है।

टिप 1 रिसाइकिल बिन का इस्तेमाल करें विंडोज में जब कोई फाइल डिलीट होती है, तो वह सीधे खत्म नहीं होती बल्कि पहले रिसाइकिल बिन में चली जाती है। इसलिए सबसे पहले इस फोल्डर को जरूर जांचना चाहिए। अगर आपकी फाइल वहां दिखाई दे रही है, तो उस पर राइट क्लिक करके रिस्टोर का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद वह फाइल फिर अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाती है। इस तरीके से बिना नुकसान के कई जरूरी फाइलें आसानी से वापस लाई जा सकती हैं।

टिप 2 पिछले वर्जन्स को रिस्टोर करें विंडोज में फाइल हिस्ट्री और सिस्टम रिस्टोर जैसे फीचर भी दिए जाते हैं। इनके जरिए किसी फाइल या फोल्डर का पुराना वर्जन वापस पाया जा सकता है। इसके लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होता है। वहां प्रीवियस वर्जन्स नाम का विकल्प दिखाई देता है। अगर पहले से बैकअप बना हुआ है, तो यूजर जरूरत के हिसाब से पुरानी फाइल दोबारा इस्तेमाल कर सकता है और खोया डेटा वापस पा सकता है।

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टिप 3 फाइल हिस्ट्री का इस्तेमाल करें फाइल हिस्ट्री विंडोज का एक खास बैकअप फीचर है, जो जरूरी फोल्डर की कॉपी खुद सेव करता रहता है। अगर यह पहले से चालू है, तो सेटिंग्स में जाकर बैकअप विकल्प से पुरानी फाइलें वापस लाई जा सकती हैं। इसमें डेस्कटॉप, लाइब्रेरी और दूसरे जरूरी फोल्डर का डेटा सुरक्षित रहता है। यूजर "रिस्टोर माई फाइल्स" विकल्प की मदद से जरूरत की फाइल ढूंढ सकता है। यह तरीका लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और काफी मददगार माना जाता है।

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टिप 4 वनड्राइव में बैकअप चेक करें अगर कंप्यूटर में वनड्राइव चालू है, तो कई फाइलें अपने आप ऑनलाइन सेव हो जाती हैं। ऐसे में डिलीट हुई फाइल वनड्राइव अकाउंट में मिल सकती है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन करके फोल्डर जांचना होता है। कई बार तस्वीरें, दस्तावेज और जरूरी डाटा वहीं सुरक्षित मिल जाते हैं। क्लाउड बैकअप की वजह से फाइल हमेशा के लिए खोने का खतरा कम हो जाता है। यही कारण है कि अब कई लोग ऑनलाइन बैकअप इस्तेमाल कर रहे हैं।