व्हाट्सऐप पर पासकी के जरिए बैकअप को कैसे रखें सुरक्षित?

व्हाट्सऐप ने चैट बैकअप के लिए पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप पेश किया है (तस्वीर: अनप्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 31, 2025
10:13 am
क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप लगातार नए-नए सुरक्षा फीचर्स को जोड़ रही है। कंपनी ने अब चैट बैकअप के लिए पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप पेश किया है। यह iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइस पर उपलब्ध होगा। यूजर्स अपने चेहरे, फिंगरप्रिंट या डिवाइस लॉक कोड से अपने मैसेज को सुरक्षित रख सकेंगे। यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा और पुराने मैसेज, फोटो और वॉइस नोट्स को सुरक्षित बनाए रखेगा।

फायदे

पासकी फीचर के फायदे

पासकी पारंपरिक एन्क्रिप्शन के मुकाबले आसान और सुरक्षित तरीका है। अब यूजर्स को जटिल पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ अपने डिवाइस पर टैप या चेहरे की पहचान से बैकअप एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। 64 अंकों के एन्क्रिप्शन की के साथ यह तरीका तेज और भरोसेमंद है। पासकी की मदद से चैट बैकअप आसानी से सुरक्षित होता है और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आपके मैसेज तक नहीं पहुंच सकता।

तरीका

व्हाट्सऐप पर एन्क्रिप्टेड बैकअप कैसे चालू करें? 

एन्क्रिप्टेड बैकअप चालू करने के लिए सबसे पहले 'सेटिंग्स' में जाएं और 'चैट' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद 'चैट बैकअप' पर टैप करके 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' बैकअप विकल्प में जाएं। यहां आप देख सकते हैं कि पासकी उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो 'पासकी' विकल्प चुनकर इसे सक्रिय करें। सक्रिय होने के बाद आपका बैकअप पासकी के जरिए सुरक्षित रहेगा। यह फीचर यूजर्स को उनके पुराने मैसेज, फोटो और वॉइस नोट्स को खोने से बचाने में मदद करता है।