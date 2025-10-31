व्हाट्सऐप पर पासकी के जरिए बैकअप को कैसे रखें सुरक्षित?

पासकी पारंपरिक एन्क्रिप्शन के मुकाबले आसान और सुरक्षित तरीका है। अब यूजर्स को जटिल पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ अपने डिवाइस पर टैप या चेहरे की पहचान से बैकअप एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। 64 अंकों के एन्क्रिप्शन की के साथ यह तरीका तेज और भरोसेमंद है। पासकी की मदद से चैट बैकअप आसानी से सुरक्षित होता है और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आपके मैसेज तक नहीं पहुंच सकता।

तरीका

व्हाट्सऐप पर एन्क्रिप्टेड बैकअप कैसे चालू करें?

एन्क्रिप्टेड बैकअप चालू करने के लिए सबसे पहले 'सेटिंग्स' में जाएं और 'चैट' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद 'चैट बैकअप' पर टैप करके 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड' बैकअप विकल्प में जाएं। यहां आप देख सकते हैं कि पासकी उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो 'पासकी' विकल्प चुनकर इसे सक्रिय करें। सक्रिय होने के बाद आपका बैकअप पासकी के जरिए सुरक्षित रहेगा। यह फीचर यूजर्स को उनके पुराने मैसेज, फोटो और वॉइस नोट्स को खोने से बचाने में मदद करता है।