स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 आसान तरीके

आज के समय में स्मार्टफोन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, कई लोग फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ आसान बदलाव करके बैटरी लाइफ को काफी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किसी महंगे ऐप या नई बैटरी की जरूरत नहीं होती। फोन की सेटिंग्स और इस्तेमाल के तरीके में छोटे बदलाव करने से बैटरी ज्यादा देर तक चल सकती है।

#1 स्क्रीन की ब्राइटनेस सेटिंग्स बदलें फोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खर्च करती है। ऐसे में स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखने से बैटरी की बचत की जा सकती है। एक्सपर्ट्स एडैप्टिव ब्राइटनेस फीचर चालू रखने की सलाह देते हैं। यह फीचर आसपास की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की चमक अपने आप कम या ज्यादा करता है। इससे जरूरत के अनुसार ही पावर खर्च होती है। लगातार ज्यादा ब्राइटनेस पर फोन चलाने से बैटरी जल्दी खत्म होती है।

#2 बैकग्राउंड में चल रहे ऐप की एक्टिविटी रोकें कई ऐप्स फोन इस्तेमाल न होने पर भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बैटरी खर्च करते हैं। ऐसे ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी बंद करके बैटरी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ज्यादातर स्मार्टफोन में सेटिंग्स के जरिए यह सुविधा दी जाती है। यूजर गैर-जरूरी ऐप्स का बैकग्राउंड डाटा बंद कर सकते हैं। इससे बैटरी के साथ इंटरनेट डाटा की भी बचत होती है। जरूरत न होने पर ज्यादा ऐप्स खुले छोड़ना फोन की बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

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#3 बैटरी सेवर मोड का इस्तेमाल करें आजकल लगभग सभी स्मार्टफोन में बैटरी सेवर मोड दिया जाता है। यह फीचर फोन की बैटरी बचाने में काफी मदद करता है। इसे चालू करने पर फोन कुछ फीचर्स को सीमित कर देता है, जैसे बैकग्राउंड डाटा, एनिमेशन और स्क्रीन की ज्यादा ब्राइटनेस। इससे बैटरी की खपत कम होती है और फोन लंबे समय तक चलता है। खासकर यात्रा या लंबे समय तक चार्जर न मिलने की स्थिति में बैटरी सेवर मोड काफी उपयोगी माना जाता है।

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#4 गैर-जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करें फोन पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशन भी बैटरी तेजी से खत्म करते हैं। हर बार नोटिफिकेशन आने पर स्क्रीन जलती है और पावर खर्च होती है। ऐसे में कम जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करना फायदेमंद हो सकता है। यूजर अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर गैर-जरूरी ऐप्स की नोटिफिकेशन सुविधा बंद कर सकते हैं। इससे बैटरी की बचत होती है और फोन पर बार-बार आने वाले अलर्ट से भी राहत मिलती है।