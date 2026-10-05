नया वेबकैम खरीदने से पहले आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं

लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी कैसे सुधारें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:06 am Oct 05, 202610:06 am

क्या है खबर?

लैपटॉप का वेबकैम अच्छा वीडियो नहीं दिखाता है। इसकी एक वजह कैमरे का छोटा सेंसर है, क्योंकि लैपटॉप के पतले ढक्कन में बड़ा कैमरा लगाना आसान नहीं होता। कम रोशनी में छोटा सेंसर कम प्रकाश पकड़ता है, जिससे तस्वीर धुंधली या दानेदार नजर आ सकती है। हालांकि, नया वेबकैम खरीदने से पहले आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं। कमरे की रोशनी और कैमरे की सेटिंग बदलकर भी वीडियो की क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है।