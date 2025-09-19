AI से बनी तस्वीरों की कैसे करें पहचान? जानिए सुरक्षित रहने का तरीका 

गूगल के जेमिनी और OpenAI के ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से लोग बड़ी संख्या में AI से तस्वीर बना रहे हैं। गूगल का नया नैनो बनाना प्लेटफॉर्म भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। यह टूल साधारण फोटो या टेक्स्ट से 3D मूर्तियां और विंटेज तस्वीरें तैयार कर सकता है। सोशल मीडिया पर इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि आम लोग ही नहीं, कई सेलिब्रिटी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

#1 रचनात्मकता के साथ नई बहस नैनो बनाना की बढ़ती लोकप्रियता ने रचनात्मकता को नया आयाम दिया है। लोग अपनी पुरानी तस्वीरों को कल्पनाशील अंदाज में बदल रहे हैं और नई कलात्मक तस्वीरें बना रहे हैं। हालांकि, इसने गोपनीयता और प्रामाणिकता को लेकर चिंता भी बढ़ाई है। व्यक्तिगत फोटो अपलोड करने से डाटा लीक और दुरुपयोग का खतरा रहता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लोग AI टूल्स पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें और प्लेटफॉर्म की शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

#2 AI तस्वीरें पहचानने के आसान तरीके AI से बनी तस्वीरों को पहचानने के लिए कुछ संकेत मदद कर सकते हैं। तस्वीर में अतिरिक्त उंगलियां, अजीब रोशनी, गलत परछाई, धुंधली बैकग्राउंड या गलत अक्षरों वाले लोगो दिखाई दें तो शक करें। साथ ही, फोटो के मेटाडाटा को ऑनलाइन टूल से चेक करने पर असामान्य कैमरा जानकारी या निर्माण तारीख भी AI तस्वीर का संकेत देती है। तस्वीर के संदर्भ में अगर कुछ असामान्य लगे तो उस पर तुरंत भरोसा न करें।