व्हाट्सऐप पर छिपाना चाहते हैं ऑनलाइन स्टेटस, जानिए सेटिंग में क्या करें बदलाव
क्या है खबर?
मेटा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप यूजर्स को कई प्राइवेसी फीचर्स देता है। इसी के तहत आपको स्टेटस नियंत्रण की सुविधा मिलती है। आप अपने स्टेटस को दूसरों से छिपा सकते हैं। इसके अलावा यह लास्ट सीन को नहीं दिखने देता है, जिससे कोई ऐप पर आपकी गतिविधियों की निगरानी नहीं कर सकता है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप पर स्टेटस और लास्ट सीन को छुपाने के लिए सेटिंग में क्या बदलाव करना चाहिए।
#1
ऑनलाइन स्थिति पर कौन रख सकता है नजर?
सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सऐप खोलें और सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी विकल्प खोलकर लास्ट सीन पर जाएं। यह तय करने के लिए कि आपकी आखिरी गतिविधि कब देखी गई को चालू करने के लिए 'कोई नहीं' या 'मेरे कॉन्टैक्ट्स को छोड़कर' में से कोई विकल्प चुनें। इससे आप यह चुन सकते हैं कि कौन देख सकता है कि आप कब ऑनलाइन रहे हैं। इससे अजनबी और कुछ खास कॉन्टैक्ट आपकी गतिविधि के पैटर्न को ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
#2
ऑनलाइन और लास्ट सीन दोनों नहीं दिखेंगे
व्हाट्सऐप आपको यह नियंत्रित करने की सुविधा देता है कि आपकी ऑनलाइन स्थिति किसे दिखाई देगी। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर 'प्राइवेसी' पर क्लिक कर 'लास्ट सीन एंड ऑनलाइन' पर टैप करें। ऑनलाइन के अंतर्गत 'सैम एज लास्ट सीन' चुनें। इससे कोई आपकी लास्ट सीन के साथ ऑनलाइन स्थिति भी नहीं देख पाएगा। अगर, आप सभी लाेगों से अपनी स्थिति नहीं छुपाना चाहते तो 'माय कॉन्टैक्ट्स' में से चुनें और कुछ खास लोगों को हटा दें।
#3
नहीं देख पाएंगे कब पढ़ा आपने मैसेज?
अगर आप चाहते हैं कि लोग यह नहीं देख पाएं कि उनका मैसेज कब पढ़ा गया है तो इसके लिए सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी में जाएं और रीड रिसीट्स को बंद कर दें। इससे आपकी ऑनलाइन स्थिति नहीं छिपेगी। एक बार जब आप अपना लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस छिपा लेते हैं तो आप दूसरों की गतिविधि भी नहीं देख पाएंगे। अगर, आपको दूसरों की गतिविधि पर नजर रखना अच्छा लगता है तो इन सेटिंग्स को चालू रखना होगा।