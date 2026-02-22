क्यों जरूरी है APAAR ID कार्ड? जानिए ऑनलाइन कैसे बनवाएं और डाउनलोड करें

शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत ऑटोमे‍टेड परमानेंट अकैडमिक अकाउंट रजिस्‍ट्री (APAAR) ID कार्ड पेश किया है। इसका उद्देश्य देशभर के छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जिसमें उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपलब्धियां और प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। यह 'एक राष्ट्र, एक छात्र' ID कार्ड शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की प्रक्रिया को सरल बनाता है। आइये जानते हैं इसे ऑनलाइन कैसे बनवाएं और डाउनलोड करें।

APAAR क्या होता है APAAR ID कार्ड? APAAR ID कार्ड निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र है। इसमें स्‍टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स के साथ-साथ स्वास्थ्य विवरण, वजन, हाइट के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके लिए माता-पिता को सहमति देने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। इसमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक की जानकारी रहती है, जिससे विभिन्न संस्थानों के बीच शैक्षणिक स्थानांतरण आसान हो जाता है। प्रत्येक ID को छात्र के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।

शुरुआत ID के लिए ऐसे करें शुरुआत सबसे पहले https://apaar.education.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा और वहां 'रिर्सोसेज' सेक्शन में जाकर APAAR पैरेंटल कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसमें सभी डिटेल्‍स भरने के बाद फॉर्म को उस स्‍कूल में जमा करना होगा, जहां बच्‍चा पढ़ाई करता है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय की https://www.abc.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं। वहां ऊपर दाएं तरफ दिखने वाले 'माय अकाउंट' सेक्‍शन पर क्लिक करें और 'स्टूडेंट' का विकल्प चुनें। फ‍िर अपना आधार नंबर और अन्य जानकारी देकर डिजिलॉकर पर रजिस्टर करें।

