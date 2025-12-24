LOADING...
गूगल मैप की मदद से अपनी पार्क कार को कैसे ढूंढे?
यह परेशानी खासकर बड़ी पार्किंग या नई जगहों पर ज्यादा होती है

गूगल मैप की मदद से अपनी पार्क कार को कैसे ढूंढे?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 24, 2025
11:44 am
क्या है खबर?

अक्सर ऐसा होता है कि लोग कार पार्क करने के बाद खरीदारी या किसी जरूरी काम में निकल जाते हैं और लौटने पर याद नहीं रहता कि गाड़ी कहां खड़ी की थी। यह परेशानी खासकर बड़ी पार्किंग या नई जगहों पर ज्यादा होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गूगल मैप्स ने एक नया फीचर शुरू किया है, जो फिलहाल आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह फीचर कार की पार्किंग लोकेशन अपने आप सेव कर लेता है।

#1

गूगल मैप्स कैसे सेव करता है पार्किंग की जगह? 

यह फीचर इस्तेमाल करने के लिए यूजर को गूगल मैप्स खोलकर अपनी कार से फोन कनेक्ट करके ड्राइव करना होता है। जैसे ही यूजर गाड़ी चलाना बंद करता है, ऐप अपने आप पहचान लेता है कि कार पार्क हो चुकी है। इसके बाद मैप पर एक छोटा सा पिन दिखता है, जो यह बताता है कि गाड़ी कहां खड़ी की गई थी। यूजर को कुछ मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं होती और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक रहती है।

#2

फीचर के लिए जरूरी सेटिंग और कनेक्शन

इस सुविधा के सही तरीके से काम करने के लिए फोन का कार से जुड़ा होना जरूरी है। यह कनेक्शन ब्लूटूथ, USB केबल या ऐपल कारप्ले के जरिए हो सकता है। गूगल मैप्स को हर समय लोकेशन एक्सेस की अनुमति देनी होती है, तभी फीचर काम करता है। आमतौर पर किसी खास सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यूजर गूगल मैप्स की सेटिंग में जाकर यह जांच सकता है कि पार्किंग लोकेशन सेव करने वाला विकल्प चालू है या नहीं।

#3

पार्क की हुई कार को दोबारा कैसे ढूंढें? 

जब गूगल मैप्स पार्किंग की जगह सेव कर लेता है, तो कार ढूंढना काफी आसान हो जाता है। यूजर को बस गूगल मैप्स खोलना होता है और मैप पर 'यू पार्क्ड हियर' लिखा हुआ पिन दिख जाता है। चाहें तो सर्च बार में जाकर सेव्ड पार्किंग विकल्प भी चुना जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यूजर पार्किंग लोकेशन को एडिट भी कर सकता है। बता दें कि अभी यह सुविधा सिर्फ iOS यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है।

